Телеком

13:22 13.09.2017

Rozetka.ua планирует в будущем продавать на своей площадке любой ассортимент товаров

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.уа", Киев) планирует в будущем продавать на своей площадке любой ассортимент товаров.

"В будущем мы хотим продавать все, также как это делает Amazon. У Rozetka.ua пока нет планов по покупке Whole Foods, но мы движемся в этом направлении", - сообщил владелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечоткин в ходе VIII Международной конференции "Эффективное управление агрокомпаниями" (LFM 4.0).

Он отметил, что сейчас главный барьер для продаж продуктов питания в интернет-магазине это не недоверие людей, а складская логистика, которой пока нет для этих продуктов и транспортная логистика.

По словам В.Чечоткина, сейчас Rozetka.ua продает продукты детского питания, "абсолютные объемы не очень большие, но в тоже время это тысячи продаж в неделю".

"Например, детское питание после старта, уже в 2016-2017 году показало прирост (продаж - ИФ) в 30 раз. На сегодня мы настолько заметны в торговле детскими продуктами питания, консервированными продуктам для детей, что крупнейшие производители запускают линейки специально под нас", - заметил В.Чечоткин.

Владелец сообщил, что в Украине в интернет-продажах есть ряд проблем. Среди них – некачественные упаковки, маркировка и описание продуктов.

"Одна из проблем, что розничная упаковка и упаковка для торговли в интернете должна отличаться. Потери от разорванных пакетов в моем бизнесе значительны – это до 10%. Второе - это маркировка, которая должна быть читаема машинным способом. Для Украины, где маркировка низкого качества, это проблема. И третья проблема - это описание, чтобы продукт продавался, он должен иметь хороший контент", - отметил В.Чечоткин.

ООО "Розетка.уа" создано в 2010 году.

По информации Единого госреестра юридических и физических лиц, 100% уставного капитала ООО "Розетка.уа" владеет Temania Enterprises Ltd. (Кипр), конечными бенефициарами являются Ирина и Владислав Чечоткины.

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