"UA: Первый" заявляет об отсутствии средств для трансляции Олимпиад-2018-2020

ПАО "Национальная общественная телекомпания Украины" (НОТУ), общественный вещатель "UA: Первый", не сможет транслировать выступления украинской сборной во время Зимней Олимпиады-2018 в Корее и Летней Олимпиады-2020 в Японии из-за отсутствия соответствующего финансирования, говорится в сообщении компании во вторник.

"Общая сумма расходов на получение прав на трансляцию обоих Игор составляет $3 млн, из которых $600 тыс. необходимо заплатить уже к концу этого года", - поясняет НОТУ.

Компания добавляет, что на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию заказчику необходимо еще около 4,6 млн грн.

Согласно пресс-релизу, НОТУ обратилась в Минфин для создания отдельной программы на финансирование трансляции Олимпийских игр 2018-2020 гг.

Экс-вице-премьер и вице-президент Национального олимпийского комитета Николай Томенко в начале сентября сообщил, что в разработанном НОТУ проекте финплана-2017 отсутствует строка о закупке прав на трансляцию зимней Олимпиады-2018.

"Руководство НОТУ запланировало заплатить ФИФА за трансляцию Чемпионата мира по футболу в России 26,282 млн грн, за трансляцию Зимней Олимпиады в Южной Корее - 0 грн", – написал он.

По словам Н.Томенко, компания просит увеличить бюджетное финансирование с 970,79 млн грн до 1 млрд 294,4 млн грн, тогда как, считает экс-вице-премьер, могла бы изыскать необходимые средства за счет активной рекламной деятельности и более эффективного расходования грантовой поддержки.