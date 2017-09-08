Телеком

13:44 08.09.2017

PeopleNet лидирует по числу запросов абонентов мобильной связи к регулятору

Абоненты оператора мобильной связи стандарта CDMA "Телесистемы Украины" (PeopleNet) в первом полугодии 2017 года в относительном выражении больше всего обращались к регулятору рынка - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ): 12,99 абонентов из 100 тыс.

Как говорится в публикации регулятора о качестве мобильной связи в январе-июне этого года, наименьший показатель у "ТриМоб" – 1,34, тогда как у остальных четырех операторов он примерно одинаков: от 1,78 у "ВФ Украина" (Vodafone) и 1,86 у "Лайфселл" (lifecell) до 2,07 у "Интернациональный телекоммуникации" (Интертелеком) и 2,17 у "Киевстара".

"Анализ полученных данных показал соблюдение установленных уровней качества услуг подвижной (мобильной) связи … и постоянное расширение территории покрытия радиосети стандарта "Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)" (3G), в том числе с обеспечением высокоскоростного доступа к Интернету", – констатирует НКРСИ.

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