Порошенко считает необходимым ускорение принятия законов в сфере IT

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым ускорить процесс принятия законов, касающихся электронных коммуникаций и других законов в сфере телекоммуникаций.

"Хотел бы обратить внимание парламента на ускорение принятия законов об электронных коммуникациях, которые касаются перспектив внедрения 4G- и 5G-связи; о предоставлении электронных услуг, об усовершенствовании защиты интеллектуального права и об облачных технологиях", - заявил глава государства, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде в четверг.

П.Порошенко привел в качестве примера для подражания в электронном управлении и IT-секторе Эстонию. "У нас тоже есть возможность схватить за хвост свою жар-птицу" IТ-сфера - одна из ключевых для экономики Украины!" – считает глава государства.

Он напомнил, что в Украине насчитывается более 100 тыс. IT-специалистов, 13 украинских IT-компаний вошли в ТОП-100 лучших аутсорсинговых фирм мира, экспорт IT-услуг в 2016 году составил более 3% ВВП.

"Следует превратить инновационный потенциал страны в преимущества государства в конкурентной борьбе на мировом рынке", - подчеркнул президент Украины.