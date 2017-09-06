В Крыму в 2018 году появятся еще 8-10 украинских телеканалов

Сигнал по крайней мере еще восьми цифровых украинских телеканалов покроет территорию аннексированного Крыма уже в следующем, 2018 году, заявляет член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

В эфире "5 канала" во вторник вечером он сообщил, что с 1 сентября этого года телевизионная башня в с.Чонгар Генического района Херсонской области начала трансляцию пяти телеканалов, которые можно поймать на севере Крыма. Также планируется достроить башню в пгт Чаплинка Херсонской области.

"В Чаплинке сейчас ведутся работы по увеличению Чаплинской башни с 92 метров до 130 метров. В 2018 году эта работа будет завершена. Это позволяет нам говорить о том, что где-то на каждой башне будет дополнительно 8-10 украинских телеканалов", - рассказал С.Костинский.

Как сообщалось, 17 августа С.Костинский сообщил, что на РТС Чонгар (Херсонская обл.) в тестовом режиме включено цифровое телевещание. "На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются: UA:Крым (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV, Черноморская ТРК. С 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме, с мощностью 0,3 кВт. С 1 ноября - с мощностью 1 кВт", - рассказал он.

По его словам, компания "Телесети Украины" построила башню на полуострове Чонгар и выступает в качестве телекоммуникацонного оператора. С.Костинский напомнил, что развитие вещания в зоне АТО и на территорию Крыма осуществляется в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики.