Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G

Украине следует начать подготовку к будущему внедрению стандарта мобильной связи 5G и вслед за Европой освобождать диапазон 700 МГц от телевизионного вещания, считает директор госпредприятия Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) Владимир Корсун.

"Диапазон, который предполагается для внедрения 5G, это 700 мегагерц… в Европе от телевизионного вещания этот диапазон почти освобожден. Нам нужно двигаться в этом направлении, и УГЦР делает для этого все возможное", – сказал он в интервью изданию "Новое время".

В.Корсун уточнил, что в Украине этот процесс тоже начат, он будет идти "немного медленнее", чем в Европе.

Глава УГЦР уточнил, что запуск стандарта 5G ожидается на Всемирной конференции радиосвязи в 2019 году, которая должна определить диапазон частот для этого стандарта.

Комментируя развертывание связи стандарта 3G, В.Корсун отметил, что за два года этот стандарт уже работает во всех областных центрах, и у операторов, согласно лицензий, есть время до 2021 года для покрытия населенных пунктов с населением более 10 тыс.

"Если говорить о скорости передачи данных, то в стандарте 3G она декларируется на уровне 2,5 Мегабит в секунду. И в подавляющем большинстве мест, где уже работает 3G, я думаю, операторы выдерживают этот показатель", – сказал глава УГЦР.

По его словам, освоение и покрытие Украины связью стандарта 4G ожидается с 2018 года по итогам тендера Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

"Чем ниже частота, тем шире покрытие. Поэтому в Украине сразу не будет широкого географического охвата новым стандартом. Европа переходила на 4G в диапазоне 800 МГц. Соответственно, там шире покрытие. В Украине этот диапазон занят, и быстро освободить его не удастся", – отметил В.Корсун.

В то же время он спрогнозировал, что крупные города и областные центры Украины будут охвачены 4G стандартом достаточно быстро с момента продажи лицензий, так как устанавливаемые операторами новые базовые станции мультистандартны – для запуска 4G достаточно поменять лишь программное обеспечение.