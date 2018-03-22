Спорт

17:39 22.03.2018

Рада приняла закон об освобождении от уплати ЕСВ организаторов финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА

Рада приняла закон об освобождении от уплати ЕСВ организаторов финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №7516, который временно освобождает от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) организаторов финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.

Законопроект поддержали 228 народных депутатов.

"Законопроект предлагает временно, до 1 июня 2018 года, освободить от начисления и уплаты ЕСВ выплаты, которые совершаются за выполнение работ или предоставление услуг на территории Украины или за ее границами для подготовки и проведения финальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов среди женщин сезонов 2017-2018 годов", – отметил первый замглавы комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин, представляя законопроект в парламенте в четверг.

Согласно пояснительной записке к документу, в связи с обязательствами Украины по проведению указанных спортивных мероприятий Министерство финансов обязалось подать на рассмотрение Верховной Рады предложения освободить от уплаты налогов официальных физических и юридических лиц УЕФА.

Парламент также принял за основу и в целом законопроекты №7517 и №7519 с поправками в Налоговый и Таможенный кодексы. Поправки в Таможенный кодекс (законопроект №7519) предусматривают освобождение от ввозной пошлины товары, необходимые для организации финальных матчей Лиги чемпионов 2018 года. Документ также предусматривает первоочередной пропуск их через границу без разрешительных документов, свидетельствуют сопроводительные документы к законопроекту, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Законопроект №7517 с поправками в Налоговый кодекс временно освобождает от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором средства и доходы нерезидентов и работы и услуги по подготовке к указанным мероприятиям, указано в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект до 26 мая 2018 года предполагает освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) ввоз необходимых для организации матчей товаров, в том числе транспортные средства, временно ввозимые на территорию Украины.

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