Официальные лица Швеции, Исландии и Дании вслед за Британией могут бойкотировать ЧМ по футболу в России

Власти Швеции, Исландии, Дании и Польши рассматривают возможность бойкота Чемпионата мира по футболу 2018 года в России в связи с отравлением Сергея Скрипаля в британском Солсбери, сообщают во вторник западные СМИ.

По данным исландской телерадиокомпании RUV, глава МИД Исландии Гудлейгур Тор Тордасон заявил, что отказ официальных лиц от поездки на ЧМ-2018 в настоящий момент рассматривается властями, и окончательное решение пока не принято.

"Это серьезный случай (отравление Скрипаля в Солсбери - ИФ), который затронул не только Британию. Правительство Исландии должно сформировать свою позицию по этому вопросу и обсудить ее с нашими союзниками. Пока что мы не приняли решения о том, будут ли члены исландского парламента присутствовать на Чемпионате мира по футболу", - приводит телерадиокомпания слова главы МИД Исландии.

Возможный бойкот ЧМ-2018 в России рассматривают и власти Швеции и Дании.

Как сообщает новостной портал "Локал", пресс-секретарь шведского МИД Пер Энеруд заявил, что отказ официальных лиц от поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу в настоящий момент находится на обсуждении.

Такой же позиции придерживаются и власти Дании, которые пока не объявили о решении бойкотировать мундиаль.

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда уже отказался от представления Польши на грядущем Чемпионате мира в России. По данным польских СМИ, он не будет присутствовать на церемонии открытия ЧМ-2018, которая состоится 14 июня в Москве.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут в Россию на Чемпионат мира по футболу. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.

Такой шаг связан с тем, что Лондон возлагает на Москву ответственность за отравление экс-сотрудника ГРУ С.Скрипаля и его дочери.

Несмотря на позицию Великобритании, в Евросоюзе ранее уточнили, что в целом не планируют бойкотировать ЧМ-2018. Так, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, "сейчас речь не идет о бойкоте Чемпионата мира по футболу, пока речь идет о том, чтобы провести расследование".

Как сообщалось, С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров в Солсбери в бессознательном состоянии. Они помещены в больницу и народятся в коме.

По результатам расследования, они были отравлены веществом нервнопаралитического действия. Вину за отравление Т.Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ. Москва отрицает свою причастность к инциденту.

С.Скрипаль, ранее работавший на британские разведслужбы, был арестован в России, однако в 2010 году получил убежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками.