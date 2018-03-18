Спорт

17:10 18.03.2018

Активисты завершили пикет дома Порошенко в Козине, но пообещали приехать снова

Группа активистов завершила свою акцию под домом президента Украины Петра Порошенко в пгт Козин Обуховского района Киевской области в воскресенье.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после нескольких выступлений организаторов акции были объявлено, что протестующие символически оставят под воротами дома президента металлические бочки и заявили, что в случае отсутствия реакции власти на их требования они будут продолжать свои акции впредь.

В частности, выступающие заявили, что на следующей парламентской неделе они требуют окончательного утверждения закона об Антикоррупционном суде, изменений в избирательном законодательстве и принятия закона об импичменте президента.

Как сообщалось, после завершения митинга, организованного партией "Рух новых сил" с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко и других изменений в политической жизни Украины, проходившего в воскресенье на Майдане Независимости в центре Киева, часть активистов отправились в Козин к дому, где проживает П.Порошенко, где провели пикет. Митингующих сопровождали правоохранители в спецобмундировании.

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Интерфакс-Украина
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