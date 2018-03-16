Шевченко свел в четвертьфинале Лиги чемпионов прошлогодних финалистов "Реал" и "Ювентус"

Мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона.

Такой жребий вытянул посол финала ЛЧ-2018 в Киеве Андрей Шевченко.

Эти команды были финалистами прошлого сезона ЛЧ 2016-2017 годов, когда "Реал" победил со счетом 4:1.

В других парах сыграют английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити"; "Барселона" – "Рома" и "Севилья" – "Бавария".

Матчи 1/4 финала ЛЧ состоится 3-4 и 10-11 апреля.