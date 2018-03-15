Полиция обещает обеспечить правопорядок у здания Генконсульства России в Одессе 18 марта

Полиция обеспечит правопорядок у здания Генерального консульства Российской Федерации в воскресенье, 18 марта, когда там будет проходить голосование на выборах президента РФ.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, с целью обеспечения правопорядка будет увеличено количество личного состава полицейских, дежурящих у дипучреждения, им в помощь привлекут бойцов Нацгвардии и патрульной полиции. Кроме того, в состоянии готовности будут спецподразделения.

По состоянию на утро четверга радикальные общественные организации, присутствующие в Одессе, не заявляли публично о намерении провести какую-либо акцию у здания Генконсульства или как-то помешать голосованию. Однако, по данным источника агентства в этой среде, в настоящее время идут переговоры между несколькими организациями о проведении совместного мероприятия с целью осудить выборы, в частности, в аннексированном Крыму.

В свою очередь в Генконсульстве отвечать на какие-либо вопросы отказались, посоветовав обратиться за комментариями в посольство РФ в Киеве.

Согласно официальному сайту дипучреждения, голосование в нем будет проходить с 8:00 до 20:00 (по местному времени).