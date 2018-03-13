Спорт

15:40 13.03.2018

Президент Федерации биатлона Украины считает правильным решение бойкотировать этап Кубка мира в РФ

Президент Федерации биатлона Украины считает правильным решение бойкотировать этап Кубка мира в РФ

Президент Федерация биатлона Украины Владимир Брынзак считает правильным принятое совместно с Министерством молодежи и спорта решение о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в российской Тюмени.

"Мы не будем принимать участие в заключительном этапе Кубка мира этого сезона в Тюмени. Это совместное решение федерации и министерства. Да, мы можем не завоевать какие-то медали, но это не те проблемы, которые нельзя пережить. В данной ситуации, учитывая все обстоятельства, я считаю это решение правильным", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как сообщалось, 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил о принятии совместного с Федерацией биатлона решения, что сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в 9-м этапе Кубка мира этого сезона в Тюмени.

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