Спорт

18:10 02.03.2018

"Шахтер" будет принимать участие только в официальных акциях под эгидой ФФУ и УПЛ – гендиректор

"Шахтер" будет принимать участие только в официальных акциях под эгидой ФФУ и УПЛ – гендиректор

ФК "Шахтер" готов участвовать только в тех акциях патриотического характера перед футбольными матчами, которые проводятся под эгидой Федерации футбола Украины и Украинской Премьер-лиги.

Накануне матча 22-го тура чемпионата Украины 4 марта во Львове с "Карпатами" генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отметил, что опасается повторения ситуации, которая возникла в конце ноября 2017 года перед матчем "Олимпик" – "Шахтер". Он напомнил, что тогда игроки команд якобы были обязаны надеть футболки с эмблемой "Федерации футбола участников АТО" и надписью: "Мій тато – герой", а за отказ это сделать их обвинили в отсутствии патриотизма.

"Повторюсь еще раз: "Шахтер" будет принимать участие в мероприятиях, которые одобрены ФФУ и УПЛ. Официально. Самопальными вещами заниматься не будем. Нам нужно прекратить превращать футбол в цирк. Прекратить заниматься политикой, построенной на героизме, чтобы получить себе политические дивиденды в будущем", - отметил генеральный директор клуба Сергей Палкин в комментарии телеканалу "Футбол".

При этом С.Палкин напомнил, что перед матчем Кубка Украины против "Вереса" в конце ноября футболисты "Шахтера" выходили на поле в желтых футболках с надписью "26 років. Пишаємося" в рамках официальной акции в поддержку Вооруженных сил Украины, которая проходила под эгидой ФФУ.

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