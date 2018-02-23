Спорт

21:39 23.02.2018

Вопросы транспорта и безопасности являются ключевыми при организации финалов ЛЧ-2018 в Киеве – Кличко

Вопросы транспорта и безопасности являются ключевыми при организации финалов ЛЧ-2018 в Киеве – Кличко

При подготовке к проведению мужского и женского финалов Лиги чемпионов 2018 года в Киеве главными являются вопросы транспортного сообщения и обеспечения безопасности гостей, отмечает мэр Киева Виталий Кличко.

"Вся логистика должна быть продумана до мельчайших деталей. Мы должны сделать так, чтобы по городу было комфортно передвигаться", - сказал он в пятницу во время заседания оргкомитета по подготовке и проведению в столице финалов ЛЧ-2018.

Для болельщиков и других гостей финала ЛЧ будут организованы специальные автобусы-шаттлы из аэропорта "Борисполь" в центре Киева. Кроме того, рассматривается вопрос о традиционной организации бесплатного проезда в общественном транспорте для аккредитованных лиц и фанатов, имеющих билеты на финал.

В.Кличко подчеркнул важность решения вопросов безопасности. "У нас есть "господа", которые попытаются испортить этот праздник, но нам нужно провести все так, чтобы им эти планы не удалось реализовать", - указал он.

Мэр столицы также убежден, что не будет никаких проблем с размещением болельщиков и гостей города во время проведения финала ЛЧ-2018.

"Мы должны представить Киев в наилучшем виде. И каждый, кто приедет в наш город, должен его покидать с желанием вернуться в него снова", - резюмировал В.Кличко.

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