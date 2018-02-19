Спортивный арбитраж оставил в силе решение органов ФФУ о техническом поражении для "Динамо" за неявку на матч в Мариуполе

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) полностью отказал в удовлетворении жалобы ФК "Динамо" (Киев) на решение органов футбольного правосудия Украины о техническом поражении со счетом 0:3 за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполь 27 августа 2017 года.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было доведено сторонам процесса в понедельник.

CAS рассматривал данное дело 12 февраля. Свидетелями в процессе выступали президент ФФУ Андрей Павелко, президент "Динамо" Игорь Суркис, представители СБУ.

Как сообщалось, с конца июля 2017 года "Динамо" подняло вопрос о невозможности проведения матча с участием футболистов киевского клуба в Мариуполе, ссылаясь на ответы от правоохранительных органов Украины.

17 августа 2017 года комитет ФФУ единогласно решил продолжить проведение матчей украинской Премьер-лиги и Кубка Украины в Мариуполе, и поручил ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадионов перед матчами.

18 августа стало известно, что юношеская команда "Динамо" (U-19) не поехала на матч в Мариуполь. В "Динамо" пояснили данное решение наличием открытого письма родственников юных футболистов в адрес руководства страны, где они заявляют, что не будут рисковать жизнями своих детей, отправляя их в "зону повышенной террористической угрозы".

26 августа по этой же причине не состоялся матч молодежных команд "Мариуполь U-21" – "Динамо U-21" в турнире дублеров основных составов, а 27 августа не сыграли главные команды "Мариуполя" и "Динамо".

11 сентября Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение засчитать "Динамо" техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь. 14 ноября 2017 года оно было подтверждено решением Апелляционного комитета ФФУ. После этого киевский клуб обратился в Лозаннский суд.

После 20 туров чемпионата Украины "Динамо" с 42 очками отстает от лидера "Шахтера" на 3 очка. В связи с этим решением CAS ситуация в турнирной таблице не изменится.

Как известно, чемпионат Украины сейчас проходит по новой системе в два этапа. На первом этапе проводится 22 тура в два круга, и он завершается 3 марта. По его итогам формируется 2 группы по 6 команд.

В группе 1 (места с 1-го по 6-е) определяется чемпион Украины и команды-участницы еврокубков. В группе 2 (места с 7-го по 12-е) определяются команды, которые покинут украинскую Премьер-лигу (занявшие 11 и 12 места). При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.