Канадские хоккеистки разгромили россиянок в полуфинале ОИ

Олимпийская команда РФ потерпела поражение от сборной Канады в матче 1/2 финала женского хоккейного турнира Игр-2018 в Пхенчхане.

Результат встречи – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу канадских хоккеисток.

В финале они сыграют с командой США, которая с аналогичным счетом победила Финляндию. Российская команда и финская сыграют в матче за третье место.

Матч за третье место пройдет в среду, финал – в четверг.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.