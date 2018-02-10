Глава Минспорта Украины призвал соотечественников не ехать в Россию на ЧМ-2018

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал украинских болельщиков не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу, который состоится летом текущего года.

"С точки зрения наших национальных интересов мы сделали все, чтобы Чемпионат мира по футболу не состоялся в России, но наши возможности ограничены. Мы призываем фанатов не ехать туда ", - сказал И.Жданов в эфире телеканала "Прямой" в программе "Ситуация".

По словам министра, еще два года назад все мировое сообщество было близко к принятию решения отменить ЧМ в России, но сейчас уже поздно.

"Вы помните, начались судебные процессы у бывшего руководства ФИФА, обвинения в коррупции, но сейчас эта компания пришла. Я думаю, что тема снята с повестки дня", - добавил он.

Что касается Зимних Олимпийских игр, которые в эти дни проходят в Пхенчхане, то, по словам И.Жданова, он намерен посетить игры, так как у него есть специальная аккредитация, которая позволяет присутствовать на всей Олимпиаде.

"Но мы договорились с моим первым заместителем, что мы разделим мою аккредитацию пополам. Там сейчас два представителя Министерства (Министерства молодежи и спорта Украины - ИФ) присутствуют - мой зам и руководитель отдела зимних видов спорта. Со мной еще поедет один человек, мой помощник, но он поедет за счет Национального олимпийского комитета, так как существует так называемый accompany person - человек, который сопровождает министра, он получит аккредитацию от Международного олимпийского комитета ", - рассказал министр.

Вместе с тем, он отметил, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, несмотря на наличие приглашения, решили отказаться от поездки на открытие Зимней Олимпиады "в связи с ситуацией в Украине".

"НОК обратился к президенту Украины и премьер-министру, но в связи с ситуацией в Украине, ни президент, ни премьер решили на открытие не ехать. Ко мне обращались некоторые известные политики, но у меня ответ один - все эти поездки организует Национальный олимпийский комитет, потому что это их акция. Даже свою поездку я не могу организовать, это организуется только через НОК", - сказал он.