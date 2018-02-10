Голландки заняли весь пьедестал Олимпиады после забега конькобежек на 3000м

Голландские конькобежки заняли первые три места по итогам забега на 3000 м на Олимпиаде в Пхенчхане.

Лучшей стала Карлейн Ахтеректе, второй - Ирен Вуст, третьей - Антоньетт де Йонг.

В финальном забеге в шорт-треке на дистанции 1500 м среди мужчин победу одержал кореец Лим Хё Чун, установивший новый олимпийский рекорд - 2:10.485. Серебро завоевал голландец Шиньке Кнежт.

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XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.