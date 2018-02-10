Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку побила рекорд ОИ в эстафете

Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку установила новый олимпийский рекорд в эстафете на 3000 м.

В квалификационном заезде за выход в финал корейская команда финишировала первой. Время - 4:06.387. Предыдущий олимпийский рекорд - 4:06.610 - был установлен сборной Китая на Играх-2010 в Ванкувере.

Таким образом, в Пхенчхане впервые был побит рекорд Олимпиад.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.