Лучший результат украинских биатлонисток в спринте на Олимпиаде-2018 – 14 место Виты Семеренко, победила немка Дальмайер

В женском спринте на 7,5 км на Зимних Олимпийских Играх 2018 года лучший результат среди украинок показали Вита Семеренко, которая заняла 14-е место.

В ходе гонки в субботу она допустила один промах на второй стрельбе.

Победила в спринте немка Лаура Дальмайер, которая прошла дистанцию без единого промаха. Серебро – у норвежки Марте Олсбю, бронза – у чешки Вероники Витковой.

Еще одна украинка Валя Семеренко заняла 46-е место, Анастасия Меркушина – 55-е место, Ирина Варвинец – 73-е место.