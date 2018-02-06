Минимум три победителя Супербоула заявили, что не поедут к Трампу на торжественный прием в Белый дом

Не менее трех игроков команды "Филадельфия Иглз", одержавших победу в Супербоуле, в финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ), заявили, что не намерены посещать торжественный прием в их честь в Белом доме.

По сообщению американских СМИ, к настоящему времени такое решение озвучили играющий на позиции ресивера Торри Смит, а также игроки защиты Крис Лонг и Малкольм Дженкинс.

При этом, как отмечается в сообщениях, год назад К.Лонг выиграл Супербоул в составе другой команды - "Нью-Ингленд Пэтриотс". И тогда он тоже отказался ехать в Белый дом.

Игроки пояснили, что приняли такое решение в связи с несогласием с политикой нынешних властей США, в частности - президента страны Дональда Трампа.

За последний год Д.Трамп неоднократно критиковал игроков НФЛ, которые в знак протеста опускались на колено во время исполнения гимна США.

При исполнении гимна в США принято стоять, положа руку на сердце. Между тем, как утверждали некоторые спортсмены, кто вставал на колено во время гимна, таким образом они хотят выступить против неоправданно жестокого отношения американской полиции к гражданам-афроамериканцам. Кроме того, в последние месяцы такая форма протеста использовалась игроками и для протеста против критикующего их Д.Трампа.

Эту тема очень активно обсуждают в СМИ, а также - американские любители спорта, многие из которых согласны с Д.Трампом в том, что гимн спортсменам нужно слушать стоя. В итоге во время финальной игры во время исполнения гимна США никто из игроков не опустился на колено.

Ранее в понедельник Д.Трамп поздравил игроков команды "Филадельфия Иглз" с победой над "Нью-Ингленд Пэтриотс" в "Супербоуле".

"Мои поздравления "Филадельфии Иглз" с прекрасной победой в Супербоуле", - написал Д.Трамп на своей странице в "Твиттере".

Финал НФЛ прошел в 52-й раз в истории. Игра состоялась в городе Миннеаполис (штат Миннесота).

Матч завершился со счетом 41:33 в пользу команды "Филадельфия Иглз", которая впервые за свою историю выиграла Супербоул. Она дважды выходила в финал - в 1980 и 2004 годах, однако каждый раз терпела поражение. При этом ее соперник, "Нью-Ингленд Пэтриотс", является пятикратным победителем Супербоула.

Согласно существующей традиции, после матча игроки команды-победителя Супербоула посещают Белый дом, где в их честь устраивают прием.

В сентябре Д.Трамп обращался с призывом к НФЛ запретить игрокам в американский футбол вставать на одно колено во время звучания государственного гимна США. Д.Трамп при этом отмечал, что подобные действия "не имеют отношения к расовой проблеме и что речь идет о неуважении к стране, к ее флагу и гимну".