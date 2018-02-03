Спорт

13:25 03.02.2018

Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОК

Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в допуске на Олимпиаду, сообщил портал Insidethegames.

"Да, я могу подтвердить, что это так", - сказал представитель МОК в ответ на вопрос, отклонил ли федеральный суд иски, передает его слова портал.

Коллективный иск к МОК в Федеральный суд Швейцарии подали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна Бородулина. Они были уличены в нарушении антидопинговых правил, но отбыли сроки дисквалификации.

Всего CAS отстранил на одну Олимпиаду 11 российских спортсменов, а с 28 полностью снял обвинения и допустил до Олимпиады.

3-4 февраля МОК может решить вопрос о допуске на Олимпиаду 15 спортсменов из 28 оправданных, которые ещё не завершили карьеру.

При этом министр спорта РФ Павел Колобков не исключал возможности подачи исков и со стороны оправданных спортсменов в связи с тем, что ранее МОК их не допустил.

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