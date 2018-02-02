Спорт

12:57 02.02.2018

"Шахтер" подписал контракт со своим бывшим нападающим Фоминым

"Шахтер" подписал контракт со своим бывшим нападающим Фоминым

Донецкий "Шахтер" подписал контракт со своим бывшим футболистом Русланом Фоминым, который являлся игроком команды с 2005 по 2012 год.

"Я очень рад вернуться в клуб, в котором я играл в начале своей карьеры. Мне остается сейчас приложить все свои силы, чтобы доказать, что не зря попал в "Шахтер". Я буду стараться помочь команде добиться новых достижений", - сказал он официальному сайту клуба.

31-летний форвард в бытность игроком "Шахтера" отдавался в аренду ряду украинских клубов. В 2012 году перешел в "Ильичевец", за который играл до 2014 года. Затем выступал за одесский "Черноморец",  "Габалу" (Азербайджан), "Атырау" (Казахстан) и "Аполлон" (Греция).

С 2016 года выступал за "Мариуполь". В 18 матчах нынешнего чемпионата Украины забил 5 голов и был лучшим бомбардиром команды в первой части сезона.

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Интерфакс-Украина
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