"Шахтер" подписал контракт со своим бывшим нападающим Фоминым

Донецкий "Шахтер" подписал контракт со своим бывшим футболистом Русланом Фоминым, который являлся игроком команды с 2005 по 2012 год.

"Я очень рад вернуться в клуб, в котором я играл в начале своей карьеры. Мне остается сейчас приложить все свои силы, чтобы доказать, что не зря попал в "Шахтер". Я буду стараться помочь команде добиться новых достижений", - сказал он официальному сайту клуба.

31-летний форвард в бытность игроком "Шахтера" отдавался в аренду ряду украинских клубов. В 2012 году перешел в "Ильичевец", за который играл до 2014 года. Затем выступал за одесский "Черноморец", "Габалу" (Азербайджан), "Атырау" (Казахстан) и "Аполлон" (Греция).

С 2016 года выступал за "Мариуполь". В 18 матчах нынешнего чемпионата Украины забил 5 голов и был лучшим бомбардиром команды в первой части сезона.