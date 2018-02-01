Спорт

20:02 01.02.2018

Ряд украинских СМИ получили возможность аккредитации на ЧМ-2018 через ФИФА, сообщили в организации

Ряд украинских СМИ получили возможность аккредитации на ЧМ-2018 через ФИФА, сообщили в организации

Ряд украинских журналистов получили аккредитацию на чемпионат мира 2018 года по футболу в России непосредственно через ФИФА.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФИФА, аккредитация СМИ на турнир проводится через специальный портал "FIFA Media Channel" и в основном осуществляется национальными ассоциациями-членами ФИФА.

"СМИ также могу быть аккредитованы непосредственно через ФИФА в индивидуальном порядке и в каждом конкретном случае. Мы можем подтвердить, что по просьбе некоторых украинских медиаорганизаций, напрямую связавшихся с ФИФА, им была предоставлена возможность получить аккредитацию на чемпионат мира по футболу 2018 года", - отметили в пресс-службе ФИФА.

Как сообщалось, 1 февраля Федерация футбола Украины официально подтвердила, что не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения финальной части ЧМ-2018 в России.

Кроме того, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в Олимпиаде в Пхенчхане

Международный союз биатлонистов ограничил в правах Союз биатлонистов России

ФИФА начнёт перепроверку допинг-проб российских футболистов

Роналду стал пятикратным обладателем "Золотого мяча"

Жеребьевка определила группы первого этапа ЧМ-2018

ФИФА оштрафовала ФФУ на более 1 млн грн за поведение болельщиков на двух последних матчах сборной

ФИФА увеличил призовые на ЧМ-2018 до $400 млн

ФИФА разрешила сборной Украины сыграть со Словакией во Львове 10 ноября

Роналду признан футболистом года-2017 по версии ФИФА

Болельщикам напоминают об обязательном наличии удостоверяющего личность документа для посещения матча Украина-Хорватия

ПОСЛЕДНЕЕ

ФФУ не будет аккредитовывать журналистов на ЧМ-2018 в России и отказалась от своей квоты на билеты

В Украине начался отбор для участия в "Играх Непокоренных"

Украину на Олимпиаде-2018 будут представлять 33 спортсмена, из них 11 биатлонистов

Минсельхоз РФ призвал бороться с саранчой, чтобы не опозориться на Чемпионате мира по футболу

Южная Корея разрешила едущим на Олимпиаду туристам еще месяц путешествовать по стране

МОК предупредил сборную Белоруссии о недопущении использования российского флага на Паралимпиаде в Пхенчхане

"Динамо" подписало перуанского защитника

Порошенко назначил госстипендии призерам Олимпийских игр

Гармаш подписал новый контракт с "Динамо" на 4 года

ФФУ отвергает обвинения "Динамо" в затягивании процесса в CAS по "делу Мариуполя"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА