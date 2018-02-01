Ряд украинских СМИ получили возможность аккредитации на ЧМ-2018 через ФИФА, сообщили в организации

Ряд украинских журналистов получили аккредитацию на чемпионат мира 2018 года по футболу в России непосредственно через ФИФА.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФИФА, аккредитация СМИ на турнир проводится через специальный портал "FIFA Media Channel" и в основном осуществляется национальными ассоциациями-членами ФИФА.

"СМИ также могу быть аккредитованы непосредственно через ФИФА в индивидуальном порядке и в каждом конкретном случае. Мы можем подтвердить, что по просьбе некоторых украинских медиаорганизаций, напрямую связавшихся с ФИФА, им была предоставлена возможность получить аккредитацию на чемпионат мира по футболу 2018 года", - отметили в пресс-службе ФИФА.

Как сообщалось, 1 февраля Федерация футбола Украины официально подтвердила, что не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения финальной части ЧМ-2018 в России.

Кроме того, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.