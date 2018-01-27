Спорт

16:53 27.01.2018

ФК "Динамо" обвиняет ФФУ в затягивании рассмотрения в CAS дела по матчу в Мариуполе

ФК "Динамо" обвиняет ФФУ в затягивании рассмотрения в CAS дела по матчу в Мариуполе

ФК "Динамо" (Киев) считает, что Федерация футбола Украины затягивает процесс рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) жалобы клуба на решение органов футбольного правосудия Украины о техническом поражении для столичной команды за неявку на матч чемпионата страны в Мариуполе 27 августа 2017 года.

В комментарии пресс-служба "Динамо" отмечается, что клуб первоначально поставил вопрос о срочности данного дела в своем заявлении в CAS от 8 декабря и попросил суд применить ускоренную процедуру, но ФФУ отказалась от такого формата.

ФК "Динамо" в полном тексте апелляции повторно детально разъяснил необходимость получения решения CAS в максимально короткий срок, а именно до 20 февраля 2018 года.

В клубе указывают, что федерация в конце декабря попросила у суда продление срока, и он был установлен до 23 января 2018 года. Согласно кодексу CAS, он не может применить ускоренную процедуру без согласия сторон.

"Динамо" 3 января выразило суду свою обеспокоенность попытками ФФУ затянуть рассмотрение дела, что может, по мнению клуба, привести в дальнейшем к невозможности исполнения решения и поставить под сомнение легитимность результатов чемпионата Украины. В ответ CAS пообещал киевскому клубу, что "приложит все усилия, чтобы предоставить решение до 20 февраля 2018 года".

В то же время, как настаивает вице-чемпион Украины, в 2018 году ФФУ продолжила затягивать рассмотрение дела и попросила суд об очередной отсрочке, связанной с травмой представляющего ее интересы швейцарского адвоката во время катания на лыжах.

23 января Лозаннский суд предложил сторонам провести слушания по "делу Мариупоя" 12 февраля в качестве даты слушаний. "Динамо" согласилось с предложенной датой.

"Представители ФФУ, в свою очередь, 25 января сказали, что в целом не возражают против назначения слушаний на 12 февраля, но при одном условии: "Федерация футбола Украины считает, что в данном деле нет необходимости проводить слушания, и, следовательно, предлагает принять решение на основе документов, которые находятся в распоряжении КАС", - отмечает пресс-служба клуба.

"Совершенно очевидно, что ФФУ ни разу на протяжении длительного времени не показала свою заинтересованность в том, чтобы дело было рассмотрено в максимально сжатые строки и с минимальным ущербом для соревнования", - заявляют в "Динамо".

Кроме того, в клубе утверждают, что ФФУ не заплатила свою часть судебных издержек, которые должны выплачиваться в равной мере двумя сторонами до слушаний, и теперь "Динамо" придётся нести финансовые расходы и за федерацию.

Как сообщалось, 14 ноября 2017 года решением Апелляционного комитета ФФУ "Динамо" было лишено 3 очков в чемпионате Украины за неявку на игру в Мариуполе 27 августа, поскольку киевский клуб не получил желаемых для себя гарантий безопасности. Данное решение было обжаловано в Лозаннском суде.

После 19 туров чемпионата Украины, который ушел на зимний перерыв 9 декабря, "Динамо" отстает от лидера "Шахтера" как раз на 3 очка.

Как известно, чемпионат Украины сейчас проходит по новой системе в два этапа. На первом этапе проводится 22 тура в два круга, и он завершается 3 марта. По его итогам формируется 2 группы по 6 команд.

В группе 1 (места с 1-го по 6-е) определяется чемпион Украины и команды-участницы еврокубков. В группе 2 (места с 7-го по 12-е) определяются команды, которые покинут украинскую Премьер-лигу (занявшие 11 и 12 места). При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Динамо" отдало вратаря Коваля в аренду испанскому "Депортиво" до конца сезона

Павелко предложил освобожденным из ОРДЛО ультрас "Зари" работу в Федерации футбола Украины

Нападающий Кравец перешел из "Динамо" в турецкий "Кайсериспор"

Полузащитник Ротань вернулся в киевское "Динамо"

"Динамо" пополнилось украинским защитником из донецкого "Олимпика"

Экс-защитник "Динамо" Вида стал игроком "Бешикташа"

"Динамо" заняло 11-е место в рейтинге клубов за всю историю Кубка/Лиги чемпионов УЕФА, "Шахтер" – 31-й

ФФУ отстранила пожизненно 18 футболистов за участие в матчах так называемой "ДНР"

"Динамо" подписало словенского полузащитника из "Копенгагена"

Киевское "Динамо" сыграет с греческим АЕКом в 1/16 финала Лиги Европы

ПОСЛЕДНЕЕ

Датчанка Возняцки выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису

МОК: В Пхенчхане спортсменам из России рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага, гимна, эмблем и символов

"Шахтер" стал единственным ФК, который вошел в список 100 крупнейших налогоплательщиков Украины за 2017 год

Сборная Украины сыграет с Чехией и Словакией в группе Лиги наций УЕФА, которая дает дополнительный шанс попасть на Евро-2020

Порошенко издал указ о стипендиях для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта

Южнокорейская делегация прибыла в КНДР в рамках подготовки к Олимпийским играм

Свитолина не смогла пробиться в полуфинал Australian Open

Украина ведет переговоры с федерациями и фанатами о бойкоте Чемпионата мира по футболу в РФ

Свитолина уверенно прошла в четвертьфинал Australian Open

МОК одобрил выступление сборных Кореи и КНДР под объединенным флагом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА