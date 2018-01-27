ФК "Динамо" обвиняет ФФУ в затягивании рассмотрения в CAS дела по матчу в Мариуполе

ФК "Динамо" (Киев) считает, что Федерация футбола Украины затягивает процесс рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) жалобы клуба на решение органов футбольного правосудия Украины о техническом поражении для столичной команды за неявку на матч чемпионата страны в Мариуполе 27 августа 2017 года.

В комментарии пресс-служба "Динамо" отмечается, что клуб первоначально поставил вопрос о срочности данного дела в своем заявлении в CAS от 8 декабря и попросил суд применить ускоренную процедуру, но ФФУ отказалась от такого формата.

ФК "Динамо" в полном тексте апелляции повторно детально разъяснил необходимость получения решения CAS в максимально короткий срок, а именно до 20 февраля 2018 года.

В клубе указывают, что федерация в конце декабря попросила у суда продление срока, и он был установлен до 23 января 2018 года. Согласно кодексу CAS, он не может применить ускоренную процедуру без согласия сторон.

"Динамо" 3 января выразило суду свою обеспокоенность попытками ФФУ затянуть рассмотрение дела, что может, по мнению клуба, привести в дальнейшем к невозможности исполнения решения и поставить под сомнение легитимность результатов чемпионата Украины. В ответ CAS пообещал киевскому клубу, что "приложит все усилия, чтобы предоставить решение до 20 февраля 2018 года".

В то же время, как настаивает вице-чемпион Украины, в 2018 году ФФУ продолжила затягивать рассмотрение дела и попросила суд об очередной отсрочке, связанной с травмой представляющего ее интересы швейцарского адвоката во время катания на лыжах.

23 января Лозаннский суд предложил сторонам провести слушания по "делу Мариупоя" 12 февраля в качестве даты слушаний. "Динамо" согласилось с предложенной датой.

"Представители ФФУ, в свою очередь, 25 января сказали, что в целом не возражают против назначения слушаний на 12 февраля, но при одном условии: "Федерация футбола Украины считает, что в данном деле нет необходимости проводить слушания, и, следовательно, предлагает принять решение на основе документов, которые находятся в распоряжении КАС", - отмечает пресс-служба клуба.

"Совершенно очевидно, что ФФУ ни разу на протяжении длительного времени не показала свою заинтересованность в том, чтобы дело было рассмотрено в максимально сжатые строки и с минимальным ущербом для соревнования", - заявляют в "Динамо".

Кроме того, в клубе утверждают, что ФФУ не заплатила свою часть судебных издержек, которые должны выплачиваться в равной мере двумя сторонами до слушаний, и теперь "Динамо" придётся нести финансовые расходы и за федерацию.

Как сообщалось, 14 ноября 2017 года решением Апелляционного комитета ФФУ "Динамо" было лишено 3 очков в чемпионате Украины за неявку на игру в Мариуполе 27 августа, поскольку киевский клуб не получил желаемых для себя гарантий безопасности. Данное решение было обжаловано в Лозаннском суде.

После 19 туров чемпионата Украины, который ушел на зимний перерыв 9 декабря, "Динамо" отстает от лидера "Шахтера" как раз на 3 очка.

Как известно, чемпионат Украины сейчас проходит по новой системе в два этапа. На первом этапе проводится 22 тура в два круга, и он завершается 3 марта. По его итогам формируется 2 группы по 6 команд.

В группе 1 (места с 1-го по 6-е) определяется чемпион Украины и команды-участницы еврокубков. В группе 2 (места с 7-го по 12-е) определяются команды, которые покинут украинскую Премьер-лигу (занявшие 11 и 12 места). При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.