Спорт

14:37 20.01.2018

МОК одобрил выступление сборных Кореи и КНДР под объединенным флагом

МОК одобрил выступление сборных Кореи и КНДР под объединенным флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил выступление сборных Республики Кореи и КНДР под объединенным флагом, заявил в субботу глава организации Томас Бах.

"МОК одобрил запрос совместный марш двух делегаций вместе с названием "Корея" на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане 2018 года. Эта команда войдет на олимпийский стадион под флагом объединённой Кореи", - сказал он.

"Я уверен, что это будет очень эмоциональный момент не только для всех корейцев, но для всего мира", - добавил он.

"Объединенная женская команда по хоккею будет представлена под объединенным флагом, будет соревноваться как Корея. В качестве гимна будет использована песня "Ариран", - сказал Т.Бах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Специалисты МОК провели более 14 тыс. допинг-тестов перед Олимпиадой в Пхенчхане

Украинские спортсмены получили 21 лицензию на зимние Олимпийские игры в Корее

Украина будет впервые представлена на Зимней Олимпиаде в скелетоне

Северная Корея согласилась отправить на Олимпиаду в Пхенчхан оркестр из 140 музыкантов

Сеул и Пхеньян договорились обсудить детали поездки на Олимпийские игры в Южную Корею группы артистов из КНДР

Сеул на время Олимпиады может снять персональные санкции против представителей КНДР

Почти 450 российских спортсменов находятся в расширенном списке на участие в ОИ-2018

Cпортсмены РФ решили участвовать в ОИ-2018 под олимпийским флагом

МОК отстранил РФ от участия в Олимпиаде-2018

Комиссия МОК аннулировала результаты еще пятерых российских спортсменов на Играх-2014

ПОСЛЕДНЕЕ

Павелко предложил освобожденным из ОРДЛО ультрас "Зари" работу в Федерации футбола Украины

Мест в гостиницах Киева на время финала ЛЧ-2018 осталось не много, но цены не завышались

На строительство футбольных полей предусмотрено 370 млн грн в 2018г

Свитолина обыграла Костюк и вышла в четвертый раунд Australian Open

Светличная выступает за передачу имущества ФК "Металлист" в коммунальную собственность после окончания процедуры спецконфискации

Кабмин предлагает Раде предусмотреть налоговые и таможенные льготы для организаторов финальных матчей Лиги чемпионов-2018

Жданов выступает за спонсорскую поддержку национальных сборных прибыльными госкомпаниями

Украинские спортсмены завоевали 3,9 тыс. медалей в 2017, больше трети - золотые - Жданов

Украинки Свитолина и Костюк сыграют между собой в третьем раунде Australian Open

Нападающий Кравец перешел из "Динамо" в турецкий "Кайсериспор"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА