МОК одобрил выступление сборных Кореи и КНДР под объединенным флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил выступление сборных Республики Кореи и КНДР под объединенным флагом, заявил в субботу глава организации Томас Бах.

"МОК одобрил запрос совместный марш двух делегаций вместе с названием "Корея" на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане 2018 года. Эта команда войдет на олимпийский стадион под флагом объединённой Кореи", - сказал он.

"Я уверен, что это будет очень эмоциональный момент не только для всех корейцев, но для всего мира", - добавил он.

"Объединенная женская команда по хоккею будет представлена под объединенным флагом, будет соревноваться как Корея. В качестве гимна будет использована песня "Ариран", - сказал Т.Бах.