Мест в гостиницах Киева на время финала ЛЧ-2018 осталось не много, но цены не завышались

Свободных мест в гостиницах Киева на дни проведения мужского и женского финалов Лиги чемпионов УЕФА 24 и 26 мая 2018 года осталось не много, но цены отели не завышали, отмечают в местном организационном комитете.

"На самом деле, свободных мест в киевских гостиницах осталось совсем не много, а цены на частные апартаменты завышены в несколько раз. КГГА предложила туристическую компанию "Киевский Спутник", которая занимается размещения гостей и участников финальных матчей. Вполне возможно, что в ближайшее время будет создана онлайн-платформа, которая поможет фанатам лучше организовать свое путешествие", - рассказал официальному сайту Федерации футбола Украины менеджер по размещению гостей и участников во время проведения финалов ЛЧ-2018 Андрей Ставенко в пятницу.

При этом он отметил, что киевские отели не завышали цены на проживание по сравнению с любыми другими масштабными мероприятиями, чем "приятно удивили УЕФА", но проблема в том, что гостиничных номеров всех категорий осталось всего лишь около 2%.

"Несколько немецких компаний выкупили часть номеров, чтобы впоследствии перепродать их за большую цену. Уже сейчас иностранные фирмы предлагают пакет "проживание в отеле на одну ночь + билет на мужской финал ЛЧ + трансфер в аэропорт и обратно", ставя стартовую цену в EUR1500", - пояснил А.Ставенко.

Он указал, что УЕФА не выдвигает требований по количеству мест для проживания болельщиков на дни финалов ЛЧ. По его словам, на сегодняшний день около 40 тыс. потенциальных гостей Киева ищут места для ночлега.

А.Ставенко сообщил, что во время инспекционного визита УЕФА в начале февраля организаторами будет принято решение о подготовке предложений по размещению болельщиков.

Менеджер рассказал, что может быть использован опыт Евро-2012, когда часть туристов проживала в студенческих кампусах.

Он обратил внимание, что из-за проблем с размещением болельщики будут пытаться приезжать в день игры и отправляться назад сразу после нее. В таком случае большая нагрузка выпадет на авиасообщение и возможность аэропортов увеличить количество рейсов на день проведения финала ЛЧ-2018.

А.Ставенко также считает, что болельщики могут останавливаться в городах быстрого сообщения с Киевом - Харькове, Львове и Одессе, где ниже будут и цены на гостиничные номера.

Что касается мест размещения для нужд самого УЕФА, то вначале они просили обеспечить наличие 4 тыс. номеров. Половина из этого количества была забронирована для персонала, который будет организовывать матчи, спонсоров и VIP-гостей еще во время проведения конкурса на право проведения финалов ЛЧ.

Весной 2017 года УЕФА поставил задачу перед ФФУ помочь с дополнительным бронированием еще 2,5 тыс. номеров. "Каждый из партнеров УЕФА забронировал 500-700 номеров. Сейчас для футбольной семьи УЕФА нужно 4,5 тыс. номеров. Кроме того, еще 700-800 находятся в резерве", - рассказал А.Ставенко.

Менеджер оргкомитета отметил, что отели для команд-финалистов выбирали непосредственно специалисты УЕФА, команды, VIP-гости и представители УЕФА будут жить в пятизвездочных отелях. "Командам предлагают размещение в черте города, рядом со стадионами – для удобства передвижения. В этом заключается главное отличие от Евро-2012, когда сборные отдавали предпочтение загородным отелям, рядом с которыми были тренировочные базы", - пояснил он.