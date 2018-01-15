Спорт

13:29 15.01.2018

Нападающий Кравец перешел из "Динамо" в турецкий "Кайсериспор"

Нападающий Кравец перешел из "Динамо" в турецкий "Кайсериспор"

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец продолжит карьеру в турецком "Кайсериспоре", сообщает официальный сайт украинского клуба.

28-летний А.Кравец начал выступать за главную команду "Динамо" летом 2007 года, но за многие годы в клубе так и не смог стать твердым игроком основного состава.

В 2013 году выступал в аренде в киевском "Арсенале", в первой половине 2016 года – в немецком "Штутгарте", а в сезоне 2016-2017 годов – в испанской "Гранаде".

В текущем сезоне А.Кравец провел в составе "Динамо" 9 матчей в чемпионате Украины (3 гола), 1 матч в Кубке Украины (2 гола) и 5 матчей в еврокубках.

"Кайсериспор" в настоящее время идет на 5-м месте в Суперлиге Турции. За эту команду выступает бывший защитник донецкого "Шахтера" Александр Кучер.

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