Конфискация ФК "Металлист" находится на финальной стадии
Конфискация футбольного клуба "Металлист" (Харьков) находится на финальной стадии, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии, поскольку соответствующее решение судам о конфискации вступило в силу уже более двух месяцев назад. Теперь Министерство юстиции должно определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого надо передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу "Металлист"", - сказал Е.Енин в интервью "5 каналу", которое транслировалось во вторник.
Также, по словам Е.Енина, Генпрокуратура рассчитывает в I квартале 2018 года получить несколько судебных решений позволяющих конфискацию средств полученных незаконным путем по ряду других эпизодов.
ФК "Металлист" по-прежнему юридически принадлежит беглому бизнесмену Сергею Курченко, которого украинские правоохранители причисляют к окружению экс-президента Виктора Януковича.