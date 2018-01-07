Спорт

14:18 07.01.2018

Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе КМ по биатлону

Биатлонистки сборной Франции заняли первое место в эстафетной гонке (4х6 км), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира.

Французская команда, в составе которой выступили Анаи Бескон, Анаис Шевалье, Селия Эмони и Жюстин Бреза, допустила 10 неточных выстрелов, а также заработала один штрафной круг. Дистанцию она преодолела за 1 час 12 минут 42,секунды.

Второе место заняла сборная Германии, с 13 промахами и 2 штрафными кругами отставшая от француженок на 32,4 секунды.

Третьей стала команда Швеции. На ее счету восемь промахов, а отставание составило 48,2 секунды.

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