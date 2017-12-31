"Динамо" заняло 11-е место в рейтинге клубов за всю историю Кубка/Лиги чемпионов УЕФА, "Шахтер" – 31-й

Киевское "Динамо" открывает второй десяток рейтинга лучших клубов за всю историю Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, который составил УЕФА.

Сводная таблица формировалась по следующим показателям: количество участий в турнире, завоеванных титулов, сыгранных матчей, число побед, ничьих и поражений, забитые и пропущенные командой мячи за все время участия в еврокубке, набранные очки.

Самый титулованный клуб Украины "Динамо", несмотря на отсутствие в своей истории побед в Кубке/Лиге чемпионов, занял 11-место, пропустив вперед исключительно именитых грандов европейского футбола.

При этом у киевлян 34 участия в турнире, что является третьим показателем в истории. Больше участвовали в ЛЧ только "Реал" и "Бенфика". По 34 раза также боролись за Кубок чемпионов "Бавария", "Аякс" и "Андерлехт".

Донецкий "Шахтер" открывает четвертый десяток рейтинга. "Горняки" занимают в нем 31-е место при 18 участиях в турнире.

Самым главным во всех отношениях клубом в истории Кубка чемпионов остается "Реал", у которого больше всего трофеев (12), матчей, побед, ничьих, поражений, а также забитых и пропущенных мячей.

Мадридский "королевский" клуб участвовал в 48 розыгрышах престижнейшего еврокубка, что на 11 больше, чем у ближайшего преследователя по этому показателю - "Бенфики". Всего мадридцы провели в ЛЧ 416 матчей, тогда как у "Баварии", второй команды по этому показателю, на 89 меньше.

"Бавария", которая 5 раз побеждала в этом турнире и столько же раз была финалистом, идет второй и в целом в рейтинге. Немного хуже показатели у "Барселоны", которая также 5 раз выигрывала КЧ/ЛЧ.

Четвертым идет "Манчестер Юнайтед", в активе которого 3 титула. На пятой строчке расположился "Ювентус", который лишь дважды завоевывал главный трофей европейского клубного футбола, но при этом еще 7 раз играл в финалах.

"Милан" же, который имеет в своем активе 7 побед в ЛЧ (что является вторым показателем после "Реала") и еще 4 выхода в финал, идет в рейтинге шестым, поскольку участвовал в турнире меньше своего извечного конкурента в Италии "Ювентуса" и имеет несколько худшие показатели в целом.

Далее в рейтинге расположились завсегдатаи Лиги чемпионов португальские "Бенфика" и "Порту", которые имеют на своем счету по две победы в турнире. При этом "Бенфика" еще пять раз проигрывала в финалах.

Девятым в списке идет 5-кратный победитель главного еврокубка "Ливерпуль", который участвовал в нем только 22 раза. Лондонский "Арсенал", который лишь раз выходил в финал ЛЧ и проиграл его, замыкает Топ-10.

Лучший показатель среди российских клубов у московского "Спартака", который оказался на 34-й позиции и 19 раз участвовал в турнире.