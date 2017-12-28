Спорт

14:38 28.12.2017

Ринат Ахметов: Какого чуда я жду в 2018-ом? Гимн Лиги Чемпионов на Донбасс Арене

Ринат Ахметов: Какого чуда я жду в 2018-ом? Гимн Лиги Чемпионов на Донбасс Арене

Бизнесмен Ринат Ахметов ждет от 2018 года «чуда» в виде гимна Лиги Чемпионов на «Донбасс-арене» и переполненных трибун. Он сказал об этом в комментарии газете «Зеркало недели».

« Какого чуда я жду в 2018 году? Я жду гимна Лиги Чемпионов на «Донбасс Арене» и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше. Это будет значить только одно: в нашей стране наступил стабильный, прочный мир. Это будет значить, что люди больше не гибнут и не страдают, что люди наконец живут, а не выживают», - сказал он.

«Я хочу, чтобы Украина была очень сильным государством, а украинцы - были счастливы. Что нам для этого нужно? Нам нужен стабильный экономический рост. И я хочу сказать, что наша Группа будет продолжать делать всё для экономического роста страны. Будет делать всё, чтобы люди имели достойную работу и достойную зарплату, а значит – жили счастливо», - заявил он.

 

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