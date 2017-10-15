Киевское "Динамо" проиграло в Одессе "Черноморцу"

Киевское "Динамо" проиграло со счетом 1:2 на выезде одесскому "Черноморцу" в матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

На 14-й минуте счет в матче открыл полузащитник хозяев поля Кирилл Ковалец, через семь минут нападающий Алексей Хобленко удвоил результат в пользу "Черноморца".

"Динамо" удалось отквитать лишь один мяч на 78-й минуте после гола Артема Кравца.

После 12 туров в чемпионате Украины продолжает лидировать "Шахтер", который набрал 31 очко, и опережает "Динамо" по набранным очкам уже на 7 пунктов. Как известно, столичный клуб сыграл на один матч меньше из-за неявки на игру в Мариуполе, но судьба этого матча пока окончательно не решена.