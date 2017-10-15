Спорт

21:58 15.10.2017

Киевское "Динамо" проиграло в Одессе "Черноморцу"

Киевское "Динамо" проиграло в Одессе "Черноморцу"

Киевское "Динамо" проиграло со счетом 1:2 на выезде одесскому "Черноморцу" в матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

            На 14-й минуте счет в матче открыл полузащитник хозяев поля Кирилл Ковалец, через семь минут нападающий Алексей Хобленко удвоил результат в пользу "Черноморца".

            "Динамо" удалось отквитать лишь один мяч на 78-й минуте после гола Артема Кравца.

            После 12 туров в чемпионате Украины продолжает лидировать "Шахтер", который набрал 31 очко, и опережает "Динамо" по набранным очкам уже на 7 пунктов. Как известно, столичный клуб сыграл на один матч меньше из-за неявки на игру в Мариуполе, но судьба этого матча пока окончательно не решена.

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Интерфакс-Украина
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