Спорт

05:19 10.10.2017

Во время матча сборных Украины и Хорватии скончался мужчина

Во время матча сборных Украины и Хорватии скончался мужчина

Во время матча между национальными сборными Украины и Хорватии за попадание на чемпионат мира-2018, прошедшего 9 октября в Киеве, скончался украинский болельщик, сообщают "Вартові Еспрессо".

"Во время футбольного матча между сборными Украины и Хорватии на стадионе "Олимпийский" умер болельщик - человек в возрасте примерно 40 лет. Причины смерти выясняются", - говорится в сообщении.

Матч со сборной Хорватии был для украинской сборной решающим на стадии отбора. Украинские футболисты потерпели поражение со счетом 0:2, не смогли пробиться в стадию плей-офф и потеряли все возможности попасть на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

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Интерфакс-Украина
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