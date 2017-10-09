Спорт

23:48 09.10.2017

Украина не пробилась на ЧМ-2018 по футболу

Украина не пробилась на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Украины по футболу не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

В заключительном матче группового этапа отборочного турнира подопечные Андрея Шевченко проиграли в Киеве команде Хорватии со счетом 0:2.

На 62-й и 70-й минутах дважды забил нападающий хорватской сборной Андрей Крамарич.

В этом матче Украине нужна была только победа, которая давала право участия в стыковых матчах в ноябре.

Первое место в группе I заняла Исландия и она уже завоевала путевку на ЧМ-2018, Хорватия сыграет в матчах плей-офф отбора.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина обыграла Косово и теперь решит судьбу путевки на ЧМ-2018 в матче с Хорватией в Киеве

"Заря" вырвала ничью у "Динамо", проигрывая после первого тайма 0:3

Федерация тяжелой атлетики из-за допинга дисквалифицировала украинскую команду на год

Испанская пресса сообщает о задержании президента футбольного клуба "Марбелья" Гринберга

Украинские футбольные фанаты призывают Порошенко отменить продажу билетов на матчи по паспортам

Украинские паралимпийцы стали чемпионами мира по футболу

Исполком ФФУ решил проводить матч "Мариуполь" – "Динамо" в Мариуполе

СБУ оповестила ФФУ об опасностях в случае проведения матчей в Мариуполе

ФФУ поручила ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадиона перед матчами

СММ ОБСЕ посетит матч "Мариуполь" - "Динамо" 27 августа - ФФУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Болельщикам напоминают об обязательном наличии удостоверяющего личность документа для посещения матча Украина-Хорватия

ФК "Металлист" переходит из собственности Курченко в госсобственность по спецконфискации

В Украине начал работу первый завод по производству искусственных футбольных полей

Ставший украинцем полузащитник Марлос вызван в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2018

Гендиректор "Шахтера" сообщил о получении бразильцем Марлосом украинского гражданства

"Динамо" одержало волевую выездную победу над сербским "Партизаном" в ЛЕ

Луганская "Заря" сумела обыграть на выезде испанский "Атлетик"

Минспорта намерен до 2023г реконструировать "Авангард" в современный спорткомплекс с гостиницей и ледовой ареной

"Шахтер" проиграл на выезде "Манчестер Сити" во втором туре ЛЧ

Украинская сборная выиграла "серебро" в беге на 400 метров на "Играх Непокоренных"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА