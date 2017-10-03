ФК "Металлист" возвращается из собственности Курченко в госсобственность

Харьковский футбольный клуб "Металлист" возвращается из собственности опального украинского бизнесмена Сергея Курченко в госсобственность, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что футбольный клуб "Металлист" будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Харькове.

"Это уже второй случай спецконфискации именно имущества, не денег. Первый был Одесский нефтеперерабатывающий завод", - добавил генпрокурор.

Ю.Луценко отметил, что футбольный клуб возвращается от С.Курченко к государству, а далее "исполнительные органы страны примут решение о его использовании". "Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно, другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции", - сказал генпрокурор.

В свою очередь министр юстиции Павел Петренко, который также присутствовал на брифинге, поблагодарил Генпрокуратуру за то, что следователи смогли на основании действующего закона, добиться в суде соответствующего приговора и решение о спецконфискации.

Как сообщалось, в декабре 2012 года группа компаний "Газ Украина" (после проведения ребрендинга - ВЕТЭК) Сергея Курченко достигла договоренностей по приобретению ФК "Металлист" у бизнесмена Александра Ярославского, который сложил с себя полномочия президента клуба.

В апреле 2016 года комитет по аттестации футбольных клубов Федерации футбола Украины отказал харьковскому "Металлисту" в выдаче аттестата на участие в чемпионате Украины сезона 2016-2017 годов из-за долгов перед работниками клубами, и лиши клуб профессионального статуса.

9 июня 2017 года Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве ПАО "Футбольный клуб "Металлист", подконтрольного беглому бизнесмену Сергею Курченко.

ФК "Металлист" является многократным призером чемпионата Украины по футболу, в частности, один раз занимал 2-е место, семь раз – третье. В 1988 году выигрывал кубок СССР