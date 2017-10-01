Спорт

22:30 01.10.2017

"Заря" вырвала ничью у "Динамо", проигрывая после первого тайма 0:3

Луганская "Заря" сумела вырвать ничью в результативном матче (4:4) 11-го тура чемпионата Украины по футболу против киевского "Динамо", проигрывая со счетом 0:3 после первого тайма.

В первом тайме матча в Запорожье гости сделали весомую заявку на победу благодаря голам Дьемерси Мбокани, Виталия Буяльского и Жуниора Мораеса.

В начале второго тайма Игорь Харатин с пенальти отыграл один мяч. На 75-й минуте бразильский нападающий "Зари" Иури забил второй гол в ворота "Динамо", а через пять минут его соотечественник Силас сравнял счет.

Через две минуты Денис Гармаш вновь вывел киевлян вперед, но на 87-й минуте Евгений Опанасенко вновь выровнял результат и этот гол стал последним в матче.

"Шахтер" же в воскресенье обыграл на своем поле "Карпаты" со счетом 2:0.

После 11-го тура донецкая команда лидирует в чемпионате с 28 очками и опережает "Динамо" по набранным очкам на 4 пункта. Как известно, столичный клуб сыграл на один матч меньше из-за неявки на игру в Мариуполе, но судьба этого матча пока окончательно не решена.

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Интерфакс-Украина
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