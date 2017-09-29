Спорт

00:13 29.09.2017

"Динамо" одержало волевую выездную победу над сербским "Партизаном" в ЛЕ

Киевское "Динамо" обыграло со счетом 3:2 белградский "Партизан" во втором туре группового этапа Лиги Европы.

В конце первого тайма украинская команда пропустила два гола от Огнена Ожеговича и Леандре Тавамбы. В начале второго тайма бразилец Жуниор Мораес с пенальти отыграл один мяч. На 68-й минуте Виталий Буяльский выровнял счет на табло. А на 84-й минуте Мораес удачно сыграл на добивании после дальнего удара Буяльского в перекладину и принес "Динамо" победу.

Матч проходил при пустых трибунах из-за дисциплинарных санкций, примененных УЕФА к "Партизану" за поведение сербских болельщиков.

В другом матче группы В албанский "Скендербеу" сыграл на своем поле вничью 1:1 с швейцарским "Янг Бойз".

После двух туров "Динамо" уверенно лидирует в группе с 6 очками. "Янг Бойз" набрали 2 очка, у "Партизана" и "Скендербеу" по 1 очку.

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Интерфакс-Украина
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