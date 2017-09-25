Антидопинговый центр Украины поддержал призыв коллег из других стран отстранить Россию от Зимней Олимпиады-2018

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) присоединился к требованиям ряда национальных антидопинговых организаций об отстранении России от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года.

Как сообщает пресс-служба НАДЦ, 14 сентября в американском Денвере состоялась специальная встреча 17 руководителей национальных антидопинговых организаций под эгидой Института национальных антидопинговых организаций (iNADO), на которой обсуждались вопросы ответственности РФ за один из крупнейших допинговых скандалов в истории спорта.

"Лидеры НАДО (национальных антидопинговых организаций – ИФ) призвали МОК запретить Российскому олимпийскому комитету участвовать в Зимних играх 2018 года за доказанную допинговую коррупцию во время Олимпийских игр в Сочи и продолжение невыполнения своих обязательств по очистке спорта от допинга", - говорится в сообщении.

В заявлении по итогам встречи отмечается, что "спортивные лидеры и организации этой страны (России – ИФ) не должны получать допуск к участию в Олимпийских играх, когда они намеренно нарушают правила и "грабят" чистых спортсменов".

Лидеры НАДО согласны с предложением ввести последовательные критерии для того, чтобы отдельные спортсмены из РФ могли соревноваться как нейтральные и независимые от Российского олимпийского комитета. Это должно распространяться на тех, кто попадал под надежные антидопинговые проверки в соответствии с практикой, установленной IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций).

Данное заявление уже поддержали руководители антидопинговых организаций таких стран, как Австрия, Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, Великобритания и США, а также Институт национальных антидопинговых организаций.

Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к призыву коллег о необходимости привлечения к ответственности РФ, в том числе, путем устранения российских спортивных федераций от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года. Соответствующее письмо официально направлено в Институт национальных антидопинговых организаций.