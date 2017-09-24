Спорт

14:21 24.09.2017

Украинские паралимпийцы стали чемпионом мира по футболу

Паралимпийская сборная Украины по футболу победила на чемпионате мира 2017 года в Аргентине.

В финале украинские спортсмены обыграли со счетом 1:0 сборную Ирана.

В полуфинале же сборная Украины обыграла команду России в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам основного времени.

Украинские паралимпийцы в пятый раз стали чемпионами мира. До этого они побеждали в 2001, 2003, 2009 и 2013 годах.

Как известно, Паралимпийская сборная Украины является победителем последних Игр 2016 года. Тогда в финале в Рио-де-Жанейро украинцы также обыграли Иран.

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