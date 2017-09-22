Капитан "Шахтера" Срна подтвердил сдачу положительного допинг-теста и приостанавливает выступления в клубе, чтобы защитить свою репутацию

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна подтвердил, что сдал положительный допинг-тест, но заявляет, что специально не принимал запрещенные препараты.

"18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат. Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях", - цитирует его официальный сайт клуба.

Д.Срна отметил, что сейчас пытается выяснить возможный источник появления в своем организме этого препарата, и на этот период принял решение приостановить свои выступления в "Шахтере" до того момента, пока все юридические процедуры не будут завершены.

"Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации. В ходе всей карьеры я раз за разом предпринимал усилия, чтобы проявить себя, доказывая свое право на успех. Сегодня еще один пример, когда я докажу, что все, чего я добился в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплине и, подчеркну, – сделано это честно", - подчеркнул он.

В свою очередь в ФК "Шахтер" указали, что на сегодняшний день не существует какого-либо запрета Д.Срне участвовать в соревнованиях, однако после консультаций с клубом футболист принял решение приостановить выступления за команду. "Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность", - отмечается в официальном комментарии клуба.

ФК "Шахтер" заявляет, что считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом.