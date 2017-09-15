Киевсовет утвердил договор о проведении финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве

Киевский городской совет утвердил договор о проведении финального матча Лиги Чемпионов УЕФА 2018 года, который пройдет встолице 26 мая следующего года.

Как сообщает пресс-служба горсовета, депутаты утвердили соответствующий договор между УЕФА и Киевсоветом 14 сентября.

"У нас есть подписанное соглашение между УЕФА, Федерацией футбола Украины и Киевским городским головой Виталием Кличко. Но согласно закону Украины "О местном самоуправлении" это соглашение должно быть одобрено Киевским городским советом. Финансирование финала будет происходить за счет УЕФА. Столица же в свою очередь выделит средства исключительно на организационные мероприятия", - отметил советник заместителя главы Киевской городской государственной администрации Андрей Мирошниченко.

По его словам, Киев должен обеспечить функционирование аэропорта "Жуляны", поскольку за одни сутки ожидается около 700 чартеров, торжественный прием от имени города и меры безопасности.

В соответствии с договором, город обязался провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, связанные с локациями, а также обеспечить надлежащий внешний вид города. Речь идет об украшении Киева символикой УЕФА и флажками в стиле финала с изображением футболистов 4 команд (финалистов мужской и женской Лиги чемпионов).

По предварительным расчетам, это будет стоить 25 млн грн.