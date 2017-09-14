"Динамо" обыграло албанский "Скендербеу" в первом туре Лиги Европы

Киевское "Динамо" обыграло со счетом 3:1 на своем поле албанский "Скендербеу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

На гол Гиерги Музаки в конце первого тайма украинская команда ответила точными ударами Сергея Сидорчука, Жуниора Мораеса в начале второй половины встречи. А затем в середине второго тайма Дьемерси Мбокани с пенальти закрепил преимущество киевлян.

В еще одном матче этой группы швейцарский "Янг Бойз" сыграл на своем поле вничью 1:1 с белградским "Партизаном". Таким образом, "Динамо" стало после первого тура единоличным лидером своего квартета.