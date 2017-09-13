"Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с победы над "Наполи", Ярмоленко забил за "Боруссию"

Донецкий "Шахтер" обыграл итальянский "Наполи" на своем поле со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 15-й минуте матча в Харькове счет открыл бразилец Тайсон. На 58-й минуте аргентинец Факундо Феррейра удвоил преимущество "Шахтера". На 72-й минуте поляк Аркадиуш Милик с пенальти возродил интригу в матче, но украинский клуб сумел удержать победный счет.

В еще одном матче группы F английский "Манчестер Сити" разгромил на выезде голландский "Фейеноорд" со счетом 4:0.

После первого тура "Ман Сити" и "Шахтер" стали лидерами группы.

Также в среду Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе дортмундской "Боруссии" на матч ЛЧ против "Тоттенхэма" и отличился красивым голом, но это не помогло его новой команде. Англичане победили со счетом 3:1.