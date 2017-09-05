Спорт

17:50 05.09.2017

Баскетбольная команда "Хьюстон Рокетс" продана за рекордную для НБА сумму в $2,2 млрд

Техасский миллиардер Тилман Фертитта достиг соглашения о приобретении команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон Рокетс" у прежнего владельца Лесли Александера, сообщает газета Houston Chronicle.

Сумма сделки не называется, однако, по данным источников, команда была оценена в $2,2 млрд - это новый исторический рекорд для НБА. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда бывший глава Microsoft Стив Балмер приобрел "Лос-Анджелес Клипперс" за $2 млрд.

Л.Александер владеет "Хьюстон Рокетс" с 1993 года, когда он приобрел команду за $85 млн. Последний раз она становилась чемпионом НБА в 1995 году.

Т.Фертитта является председателем правления и генеральным директором компании Landry's Inc., одной из крупнейших в мире корпораций, управляющих ресторанами, отелями, казино и иными заведениями.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина обыграла Турцию под руководством Луческу в отборе ЧМ-2018

Украина обыграла Турцию под руководством Луческу в отборе ЧМ-2018

Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию"

ФК "Шахтер" обязательно приедет в Мариуполь

Мариуполь обвинил Динамо в дискредитации

ПОСЛЕДНЕЕ

Матчи по футзалу Украина - Италия пройдут в Харькове в декабре

Английские футбольные клубы потратили на трансферы рекордные 1,4 млрд фунтов

Сборная Украины проведет открытую тренировку на харьковском стадионе в преддверии игры с командой Турции

Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

В ФК "Мариуполь" заявляют, что "Динамо" не только не прибыл на игру в Мариуполь, но и пытается дискредитировать приазовский клуб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА