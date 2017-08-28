Сборная Украины проведет открытую тренировку на харьковском стадионе в преддверии игры с командой Турции

Сборная Украины по футболу проведет во вторник вечером открытую тренировку на стадионе "Металлист" в Харькове.

"Открытая тренировка сборной пройдет в рамках подготовки к матчу квалификации чемпионата мира Украина-Турция. Посмотреть тренировку, которая состоится 29 августа в 18.30, смогут все желающие", - сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

Вход на стадион будет открыт с 17.00 с западной трибуны.

Как сообщалось, 2 сентября в Харькове на стадионе "Металлист" пройдет футбольный матч Украина-Турция.