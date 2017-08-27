Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Бельгии - очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Вторым финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari, третьим стал австралиец Даниэль Риккардо из Red Bull.
В личном зачете чемпионата продолжает лидировать С.Феттель, на счету которого 220 очков. Л.Хэмилтон сократил отставание, теперь он уступает немцу 7 баллов. На третьем месте идет его партнер по команде финн Валттери Боттас (179).
В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (392 очка), второе место занимает Ferrari (348), третье - Red Bull (199).
Следующий этап чемпионата запланирован на 1-3 сентября, он пройдет в Италии.