Спорт

17:06 27.08.2017

Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Бельгии - очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari, третьим стал австралиец Даниэль Риккардо из Red Bull.

В личном зачете чемпионата продолжает лидировать С.Феттель, на счету которого 220 очков. Л.Хэмилтон сократил отставание, теперь он уступает немцу 7 баллов. На третьем месте идет его партнер по команде финн Валттери Боттас (179).

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (392 очка), второе место занимает Ferrari (348), третье - Red Bull (199).

Следующий этап чемпионата запланирован на 1-3 сентября, он пройдет в Италии.

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