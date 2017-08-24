Спорт

21:13 24.08.2017

УЕФА назвал лучшего футболиста сезона

Нападающий мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду получил приз, вручаемый лучшему футболисту по итогам прошедшего сезона-2016/17.

Приз ему был вручен в Монако в четверг во время жеребьевки группового этапа-2017/18.

Помимо него, на звание лучшего футболиста претендовали входившие в шорт-лист итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия), аргентинский нападающий Лионель Месси ("Барселона", Испания).

Роналду в третий раз стал обладателем этого приза. Ранее он его получал по итогам сезона-2013/14 и прошлого сезона.

В четверг были объявлены и лауреаты сезона-2016/17 по игровым амплуа. Лучшим нападающим был признан тот же Роналду, полузащитником – его партнер по "Реалу" хорват Лука Модрич, защитником – еще один игрок "Реала", испанец Серхио Рамос. Лучшим вратарем признали Буффона.

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