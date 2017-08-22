Спорт

19:25 22.08.2017

Исполком ФФУ решил проводить матч "Мариуполь" – "Динамо" в Мариуполе

Исполнительный комитет Федерации футбола Украины принял решение проводить матч 7-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и "Динамо" 27 августа в Мариуполе.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", такое решение было принято на заседании исполкома ФФУ во вторник.

Как известно, киевское "Динамо" отказывается ехать на этот матч в Мариуполь, поскольку в клубе не получили желаемых официальных гарантий безопасности.

При этом "Мариуполь" и ФФУ заявляют о возможности проводить матчи в Мариуполе, в частности, ссылаясь на гарантии от правоохранительных органов и других органов власти.

Как сообщалось, 17 августа Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований ФФУ единогласно решил продолжить проведение матчей украинской Премьер-лиги и Кубка Украины в Мариуполе, и поручил ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадионов перед матчами.

ФК "Мариуполь" и правоохранители должны не позднее, чем за три дня до проведения каждого матча, проводить оперативно-технический осмотр соответствующих стадионов и прилегающих к ним территорий, по результатам которого составлять протокол о возможности проведения матча и по запросу команды-гостя предоставлять ему копию такого акта.

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