Хоккеисты сборной Украины должны быть наказаны за возможную организацию договорного матча на домашнем ЧМ, если это будет доказано – Жданов

Игроки сборной Украины по хоккею должны понести наказание за возможную организацию договорного матча против сборной Кореи на домашнем чемпионате мира в дивизионе 1А в апреле этого года, если это будет доказано, считает министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"Жду подробной информации от Федерации хоккея Украины. Если это окажется правдой – буду требовать наказания по всем нормам спортивного права. Как бы обидно не было, мы не имеем права скрывать такие факты, а наоборот – показать пример борьбы с "договорняками", - написал он на своей странице в Facebook в субботу.

И.Жданов напомнил, что в декабре 2015 года он подписал от имени Украины Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, а в Украине был принят закон о предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений и внесены соответствующие дополнения в Уголовный кодекс.

В пятницу, 18 августа, в СМИ были опубликованы расписки, которые якобы были написаны хоккеистами сборной Украины Эдуардом Захарченко и Владимиром Вариводой. В них речь идет о том, что спортсмены обязуются вернуться по $30 тыс., которые были поставлены на матч Украина – Корея. Хоккеисты обязались сделать так, что эта игра будет проиграна украинцами с разницей более чем в 2 шайбы.

Матч Украина – Корея 28 апреля был для команд последним на ЧМ в дивизионе 1А. Украина проиграла до этого все 4 игры и эта игра уже не имела для хозяев никакого турнирного значения. Украина проиграла эту Корее, но только в серии буллитов. Корейцы же заняли в итоге второе место и получили право выступать среди сильнейших сборных мира на ЧМ по хоккею 2018 года в Дании.

ЧМ по хоккею в дивизионе 1А проходил в Киеве с 22 по 28 апреля 2017 года.